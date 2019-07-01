Нью-Дели, , 17:40 — REGNUM

В ходе дебатов в нижней палате парламента Индии федеральный министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что деление страны по религиозному признаку — это историческая ошибка, которую совершил первый премьер-министр страны Джавахарлал Неру. По мнению политика, это привело к существующим проблемам в штате Джамму и Кашмир.

Амит Шах также выразил убеждение, что одной из ключевых причин сегодняшнего конфликта в Кашмире является принятие статьи 370 индийской конституции. В соответствии с этой статьей действие любого акта, принятого центральным парламентом, распространяется на этот штат лишь после согласия местного законодательного собрания. Одним из следствий данной статьи является признание особого статуса гражданина штата Джамму и Кашмир.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик обвинил лидера Индийского национального конгресса и борца за независимость страны в том, что тот «отдал одну треть Кашмира, при этом, не уведомив об этом министра внутренних дел страны Валлабхаи Пателя».

Он отметил, что если бы не самоличное решение Неру, весь Кашмир был бы частью Индии, а страна не страдала бы от массовых террористических атак.