Гонконг, Китай, , 17:23 — REGNUM

Секретарь Гонконга Кэрри Лам пообещала «прислушиваться» к протестующим и в очередной раз отказалась уходить в отставку в ответ на требования улицы, 1 июля передает агентство Associated Press.

В настоящий момент в Гонконге продолжаются многотысячные митинги против закона об экстрадиции в континентальный Китай, в «продавливании» которого протестующие обвиняют лично Кэрри Лам.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня тысячи протестующих заблокировали церемонию в честь 22-летия передачи Гонконга Китаю от Великобритании. Также демонстранты взяли штурмом здание Законодательного совета Гонконга.

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