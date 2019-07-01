Вильнюс, , 17:21 — REGNUM

Истребители НАТО с военно-воздушных баз в литовском Шяуляй и эстонском Эмари шесть раз за неделю, с 24 по 30 июня, поднимались в воздух для сопровождения российской боевой авиации, следовавшей из и в Калининградскую область в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 июля.

Согласно данным, обнародованным сегодня литовским министерством обороны, за неделю сопровождались Ил-76, транспортный самолёт Ан-12, которого сопровождали два истребителя Су-27, Ту-214 и Ил-22, затем вновь Ил-22 и Су-27. Активность боевой авиации РФ зафиксирована во все дни недели, кроме четверга 27 июня, пятницы 28 июня и воскресенья 30 июня.

Напомним, истребители НАТО из так называемой миссии воздушной полиции НАТО базируются в Прибалтике с 2004 года.