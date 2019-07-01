Киев, , 17:20 — REGNUM

Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» остается безусловным фаворитом парламентской кампании на Украине, а всего в Раду нового созыва проходят 5 политических сил.

Соответствующие результаты соцопроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, обнародованы сегодня, 1 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

Как утверждают социологи, «Слугу народа» на сегодняшний день готовы поддержать 43,2% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать. Кроме того, проходной барьер в 5% проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» с результатом 12%, «Батькивщина» Тимошенко — 9,4%, «Голос» Вакарчука — 8,3%, «Европейская солидарность» Порошенко — 8,2%.

Организаторы опроса также отмечают, что 2 политические силы «Сила и честь» Игоря Смешко и «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко находятся сравнительно недалеко от проходного барьера, имея рейтинги 4,1% и 3,9% респондентов соответственно. Эти две политические силы сохраняют шансы пройти в украинский парламент.

Также опрос показал, что если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 46% опрошенных точно намерены голосовать, а 37,7% — скорее намерены голосовать. 6,6% точно не будут голосовать и еще 6% скорее не будут голосовать.

ИА REGNUMнапоминает, что досрочные парламентские выборы состоятся на Украине 21 июля. По партийным спискам будет избрана лишь половина Рады нового созыва, еще половину депутатов парламента граждане Украины будут избирать по мажоритарным округам.