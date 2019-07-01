Киев, , 17:19 — REGNUM

Лидер украинской партии «Голос», солист рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе предвыборного митинга в Харькове оговорился и назвал Крым российским. Видеозапись его выступления быстро разошлась в сети.

«После страшных событий на майдане, после революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен», — сказал он.

Позднее в комментарии изданию «Обозреватель» певец и политик пояснил, что оговорился, и по-прежнему считает, что «Крым — украинский, Россия — агрессор и захватчик, а территориальная целостность и государственность Украины — это абсолютная ценность».

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