Бишкек, , 17:17 — REGNUM

«Наша древняя история подтверждает, что дружба и единство народа превыше всего, что на свете нет ценности дороже интересов нашей любимой страны», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на юбилейных мероприятиях, посвященных 130-летию Каба уулу Кожомкула, пишет пресс-служба главы государства.

По его словам, «киргизстанцы смогут добиться великих побед, достойных памяти предков — если будут едины».

«Опираясь на древнюю историю, культуру и на дружбу между всеми этносами, проживающими в Киргизии, мы сможем построить самодостаточное, образованное и здоровое общество. Мы вместе построим развитое, сильное государство, которым будут гордиться современники и потомки», — подчеркнул Жээнбеков.

Президент Киргизии отметил, что имя Каба уулу Кожомкула осталось в истории Киргизии не только как символ могучей силы и душевной красоты, но и в качестве символа непоколебимой воли и гражданственности.

«Несмотря на то, что Кожомкул-ата с молодых лет испытал много трудностей, он не сломался, был надежной опорой своего народа. Наш Кожомкул-ата превыше всего ценил единство и дружбу нашего народа. Нас воодушевляет его чистые помыслы, светлая надежда и бесценные заветы. Они призывают нас жить в мире и как зеницу ока беречь единство и дружбу в нашем обществе», — подытожил он.

Справка ИА REGNUM : Кожомкул Каба уулу (1888 — 1955 гг.) — самый известный киргизский силач, с юных лет занимался борьбой. Прославился благодаря громкими спортивными достижениям — победил всех соперников-борцов.

В досоветский период был батраком — низкооплачиваемым сезонным наемным работником в сельском хозяйстве. С приходом советской власти стал одним из первых председателей колхозов в Киргизии. Внес значительный вклад в становление хозяйств Чуйской области Киргизской ССР.

В 1937 году Кожомкул Каба уулу был репрессирован. В 1938 году вернулся на свободу.

Удостоен ордена Трудового Красного Знамени и Почетной грамоты правительства Киргизской ССР.