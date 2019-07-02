Москва, 2 июля 2019, 00:58 — REGNUM

Американское давление на Иран ставит под угрозу мир и стабильность не только на Ближнем и Среднем Востоке. О том, почему ситуация в современной геополитике настолько точно напоминает ту, которая сформировалась перед Первой мировой войной, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Дональд Трамп. «Make America Great Again»
Дональд Трамп. «Make America Great Again»
(cc) Gage Skidmore ©

Отношения США и Китая во многом повторяют англо-германские отношения в начале ХХ века: та же глубокая переплетенность экономических отношений и конкуренция в военной области. Так же неспешно, как и сейчас, перед Первой мировой формировались коалиции и союзы, которые предстали на мировой арене в виде Тройственного союза и Антанты. Попытка построить глобализацию под руководством США очевидным образом провалилась, и переформатировать ее, превратив в глобализацию с человеческим, а не американским лицом, вряд ли уже удастся.

Теперь президент США Дональд Трамп пытается использовать наработанный за десятилетия авторитет своей страны для того, чтобы превратить его в деньги, раздувая торговые войны с крупнейшими экономиками мира. Но торговая атака на ЕС и Китай своей обратной стороной имеет сближение Пекина и Брюсселя. И чем дальше США будут искать волевые решения для перелома баланса в свою сторону, тем более общепланетарная ситуация будет смещаться в сторону войны. В своей «гибридной» фазе война уже идет, и это знаменует собой упомянутой движение от холодной к горячей фазе.

Как же выглядят потенциальные театры военных действий, сколько их и почему в создавшемся положении сближению между Россией и Китаем альтернативы не просматривается, читайте в статье Владимира Павленко «Военно-политические угрозы современности».