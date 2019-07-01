Нур-Султан, , 17:13 — REGNUM

Миротворческие военные учения «Степной орел» с участием подразделений вооружённых сил семи государств проведены на территории Казахстана, сообщает 1 июля пресс-служба казахстанское военное ведомство.

Уточняется, что с 17 по 28 июня «военнослужащие из Великобритании, Индии, Киргизии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Соединенных Штатов Америки совместно отработали элементы миротворческих операций».

Отрабатывались вопросы организации и функционирования блокпостов, доставки и охраны гуманитарных грузов, патрулировании переговоров с местным населением, разминирование, организация медпомощи и снабжения питьевой водой.

На торжественной церемонии закрытия манёвров «Степной орёл» присутствовали замглавы Минобороны Казахстана Тимур Дандыбаев, иностранные послы и военные атташе зарубежных стран.

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