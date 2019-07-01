Гонконг, Китай, , 17:11 — REGNUM

Протестующие в Гонконге смогли взять штурмом здание Законодательного совета, 1 июля передает агентство Associated Press.

Полиции, первоначально вступившей в столкновение с демонстрантами, не удалось сдержать толпу. Протестующие разрушили заграждения, разбили стеклянные двери и окна и ворвались в здание гонконгского парламента.

Одновременно десятки тысяч человек проходят маршем по улицам Гонконга в ходе очередного массового протеста. 22 года назад, 1 июля 1997 года, Гонконг был официально возвращен Китаю из-под протектората Великобритании.

Читайте также: Столкновения между протестующими и полицией произошли в Гонконге