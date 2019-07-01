Милан, Италия, 1 июля 2019, 17:08 — REGNUM
Вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини и глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж провели рабочую встречу в Милане, передает Adnkronos в понедельник, 1 июля.
Встреча не анонсировалась заранее, отмечает издание.
Предполагается, что Сальвини и Сарадж обсудили прежде всего проблему нелегальной миграции из Ливии в Италию. Власти Италии ранее выразили готовность помогать Ливии обеспечивать меры ограничения нелегальной миграции, в частности, ливийской береговой охране была передана необходимая техника и транспортные средства.