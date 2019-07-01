Липецк, , 17:01 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин 1 июля провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым. Как сообщила пресс-служба Кремля, они обсудили социально-экономическое положение в регионе.

«Скоро будет девять месяцев со времени нашей первой встречи, поэтому по некоторым вопросам мы уже что-то сделали. Команду удалось омолодить, привлечь качественных людей», — рассказал Игорь Артамонов.

Врио главы региона сообщил президенту, что бюджетникам, которые не попали под «майские указы», на 10% подняли зарплаты. На это было направлено 930 млн рублей. В регионе была запущена новая система работы с обращениями граждан — средний срок ответа сократился до 10 дней, обработано почти 10 тысяч обращений. Решается проблема обманутых дольщиков: по 19 из 20 «проблемных» домов уже найдены решения.

Еще одна тема, которой Игорь Артамонов уделил внимание, — повышение комфорта городской среды в регионе. На эти цели направлено 626 млн рублей, в том числе с привлечением внебюджетных источников. Поддержку у населения, представителей бизнеса и местной власти получила стартовавшая в регионе программа строительства детских площадок.

«Детские площадки очень востребованы. Сначала объявили, что их будет 150, теперь и с помощью внебюджетных средств установим 250 площадок. В этом году они появятся там, где много детей, а благоустроенных мест для игр, отдыха и занятий спортом люди ждали уже давно», — сказал Артамонов.

Финансирование программы переселения из ветхого и аварийного жилья Липецкая область получила одной из первых. 2 июля будут переселены 49 семей. Также Игорь Артамонов рассказал Владимиру Путину о росте объемов инвестиций, строительства и производства. В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» Липецкая область нацелена к 2024 году увеличить объем экспортных поставок до 450 миллионов долларов.

Врио главы региона обратился к президенту с просьбой поддержать проект реконструкции городских очистных сооружений и рассказал об инициативе Липецкой области по внедрению нового ипотечного продукта для субсидирования строительства индивидуального жилья для многодетных семей.

«На ИЖС не распространяется льготная ставка 6%. А у нас по вводу жилья 72% занимает индивидуальное жилищное строительство. То есть наши многодетные семьи, получается, не очень хорошо вписываются в эту программу. Необходимо их поддержать», — отметил Игорь Артамонов.