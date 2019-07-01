Цхинвал, , 16:57 — REGNUM

Женевские дискуссии состоятся 2−3 июля. Делегация из Южной Осетии отправилась в Женеву, где намерена поднять вопрос о выработке двусторонних юридически обязывающих соглашений о неприменении силы Грузии против Южной Осетии и Абхазии. Работа над этими документами началась еще в 2008 году, сообщает ИА «Рес».

На встрече также предполагается обсуждение вопросов гуманитарного характера, в том числе связанных с поиском без вести пропавших граждан Республики Южная Осетия, вопросы культурного наследия и другие.

В Женевских встречах принимают участие делегации Южной Осетии, Абхазии, России, Грузии, США, а также представители ЕС, ООН и ОБСЕ. Югоосетинскую делегацию возглавляет полномочный представитель президента РЮО по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.