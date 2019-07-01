Москва, , 16:54 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить создание единого регионального реестра террористических организаций. Об этом шла речь на встрече Володина с председателем великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Стороны обсудили дальнейшее развитие новых форматов эффективных межпарламентского взаимодействия, в частности, Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, очередное заседание которой пройдет в октябре в Стамбуле.

Володин предложил на конференции обсудить предложение создания единого регионального реестра террористических организаций, а также трактовку террористическим организациям.

«Необходимо давать одинаковую трактовку, определение террористическим организациям: которые из-за несовершенства законодательства стран мира находят себе лазейку и уходят от ответственности», — сказал Володин.

Он также высказался за расширение формата конференции, в том числе, возможно, с привлечением других стран, в частности, Сирии и Индии.

Со своей стороны, Мустафа Шентоп выразил удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений и заверил, что Турция рада возвращению России в ПАСЕ.

В ходе встречи Володин и Шентоп подписали регламент межпарламентской комиссии высокого уровня.

Встреча пошла на полях организованного Госдумой второго Международного форума «Развитие парламентаризма».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июля в Москве открылся второй форум «Развитие парламентаризма», в нем участвуют гости из 132 государств — около 800 парламентариев и экспертов, в работе форума принимают участие 41 спикер национальных парламентов.

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