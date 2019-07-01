Палермо, Италия, , 16:53 — REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе саммита ЕС в Брюсселе спросила премьер-министра Италии Джузеппе Конте о судьбе коменданта корабля Sea Watch Каролы Ракеле, передает Mediaset в понедельник, 1 июля, со ссылкой не заявление Конте.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер Италии, по его словам, сообщил Меркель, что в Италии, как и в Германии, судебная власть отделена от исполнительной.

Гражданка Германии Карола Ракеле была задержана властями Италии за запрещенную законом доставку на Сицилии группы нелегальных мигрантов, а также за неповиновение приказам береговой охраны. Ее допрос состоится 1 июля.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.