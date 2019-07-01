Сухум, , 16:53 — REGNUM

«Единая Абхазия» стала второй партией, зарегистрированной Центральным исполнительным комитетом. Через несколько дней партия официально заявит, кто станет ее кандидатом в президенты, сообщает ИА Абхазия-информ.

Выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия началось за 60 и закончится за 40 дней до дня выборов — с 26 июня по 16 июля 2019 г. Право выдвижения кандидатов в президенты имеют политические партии, зарегистрированные в Минюсте РА не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего Президента Республики Абхазия, а также инициативные группы избирателей (каждая в количестве не менее 10 человек), собравшие в поддержку своего кандидатане менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей.

Ранее были зарегистрированы партия"Акзаара», которая намерена выдвинуть кандидатом в президенты Леонида Дзапшба, ичетыре инициативные группы граждан по выдвижению кандидатами в президенты Алмаса Джапуа, Астамура Тарба, Астамура Какалия и Астамура Отырба.

Выборы президента в Абхазии состоятся 25 августа