Тегеран, , 16:51 — REGNUM

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели 1 июля 2019 года взвешивание обогащенных ядерных материалов Исламской Республики Иран. Запасы Ирана по обогащенному на 3,67% урану превысили триста килограмм. Таким образом, Тегеран вышел за пределы ограничения, установленного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Об этом пишет иранское информационное агентство Fars.

Иран сделал подобный шаг в ответ на выход США из СВПД и экономические санкции против страны, а также в ответ на бездействие европейских стран в условиях применения американских санкций.

В конце июня 2019 года пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что Иран уже в четыре раза увеличил свои мощности по производству урана, предупредив, что страна нарушит лимит в 300 килограммов, установленный в ядерной сделке 2015 года, официально известной как СВПД.

Он предупредил тогда, что если европейцы не выполнят требования Ирана, Тегеран еще больше ускорит свои операции по обогащению урана. «Для европейцев еще есть время, но если они просят больше времени, это означает, что они некомпетентны или они не хотят выполнять свои обязательства», — подчеркнул Камалванди. Он также сказал, что вторым шагом будет обогащение урана выше 3,7% уровня чистоты, что займет не более 2−3 дней.

Следует заметить, что Россия в лице МИД не рекомендовала Ирану идти на нарушение своих обязательств по СВПД, несмотря на действия Соединенных Штатов и бездействие Европы. Сразу вспоминаются слова президента России Владимира Путина на вопрос австрийских журналистов в мае 2019 года о разрыве ядерной сделки США и Ирана: «Россия — не пожарная команда, мы не можем всё подряд спасать». Произнеся эту фразу, президент России развел руками.

Президент США Дональд Трамп и другие официальные лица неоднократно заявляли, что не дадут возможность Ирану создать ядерное оружие. Военно-политическое руководство США допускает нанесение удара по Ирану, в том числе и ядерными средствами поражения малой мощности. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.