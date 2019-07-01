Москва, , 16:55 — REGNUM

Для возобновления авиасообщения РФ и Египта необходимо тщательно расследовать авиакатастрофу, произошедшую над Синайским полуостров. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Палаты депутатов Арабской республики Египет Али Абдель-Алемом на площадке международного форума «Развитие парламентаризма», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Хочу обратить ваше внимание на необходимость проведения серьёзного расследования произошедшей авиакатастрофы. В наших общих интересах установить все обстоятельства этой трагедии, найти и покарать тех, кто задумал и осуществил этот чудовищный теракт. Пока террористы остаются безнаказанными, угроза безопасности российских граждан и граждан самого Египта остаётся», — заявил Володин.

По его словам, возобновление регулярных рейсов между Каиром и Москвой — один из серьезных и важных шагов в развитии отношений между странами. Кроме того, одним из приоритетных направлений взаимодействия парламентов России и Египта может стать как раз тема законодательного обеспечения борьбы с терроризмом.

Глава Египетского парламента в свою очередь, заявил, что Египет очень надеется на скорейшее возобновление авиасообщения между Россией и другими египетскими городами. Речь, в частности, о популярных курортах Египта — Шарм-эль-Шейхе и Хургаде.

«Мы открыты к тому, чтобы услышать мнение российской стороны относительно возможности возобновления полетов в эти аэропорты. Если есть какие-то замечания, мы готовы в рамках диалога и открытой дискуссии их обсудить», — заявил Али Абдель-Алем.

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