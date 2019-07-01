Москва, , 16:37 — REGNUM

Москва предлагает Вашингтону обменять осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко на заключённого американца. Об этом 1 июля заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на международном дискуссионном клубе «Валдай».

"Мы призываем наших коллег, освободите Ярошенко, обменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание», — сказал Рябков.

Он также призвал американскую сторону «прагматически продвинуться вперёд» в вопросе работы дипломатических представительств: взаимно облегчить функционирование посольств и консульств, а также ликвидировать очереди за визами.

При этом российская сторона по-прежнему ожидает возвращения дипломатической собственности на территории США, которая была изъята в нарушение Венской конвенции, отметил замглавы МИД России.

Напомним, Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии. Власти Соединённых Штатов обвинили российского гражданина в контрабанде крупной партии наркотиков. В 2011 году американский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.