Москва, 1 июля 2019, 16:37 — REGNUM
Москва предлагает Вашингтону обменять осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко на заключённого американца. Об этом 1 июля заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на международном дискуссионном клубе «Валдай».
"Мы призываем наших коллег, освободите Ярошенко, обменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание», — сказал Рябков.
Он также призвал американскую сторону «прагматически продвинуться вперёд» в вопросе работы дипломатических представительств: взаимно облегчить функционирование посольств и консульств, а также ликвидировать очереди за визами.
При этом российская сторона по-прежнему ожидает возвращения дипломатической собственности на территории США, которая была изъята в нарушение Венской конвенции, отметил замглавы МИД России.
Напомним, Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии. Власти Соединённых Штатов обвинили российского гражданина в контрабанде крупной партии наркотиков. В 2011 году американский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.