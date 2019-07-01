Курган, , 16:43 — REGNUM

В Курганской области до сих пор не принято постановление, меняющее порядок предоставления средств резервного фонда пострадавшим от пожаров. За это на заседании правительства 1 июля 2019 года врио губернатора Зауралья Вадим Шумков сделал выговор начальнику управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций Сергею Кетову, сообщает «Область 45».

"Гражданам буду вынужден заявить, что вы неэффективно исполняете свои обязанности. У вас было три месяца, чтобы поменять порядок. У меня убедительная просьба: забирайте свои вопросы и идите дорабатывать прямо сейчас», — фактически выгнал чиновника из зала заседаний Шумков, и призвал коллег «заканчивать курганщину».

Ранее Сергею Кетову досталось от главы региона за задержку с принятием постановления, дифференцирующего выплаты пострадавшим от пожара в зависимости от того, застраховано у них имущество или нет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2019 года природные пожары охватили всю Курганскую область. В прокуратуре Курганской области отмечают, что на территории региона было зарегистрировано 173 пожара площадью 18 638,57 га. Огнём уничтожены и повреждены 14 жилых домов, 12 нежилых, 17 хозяйственных построек, 41 садовый дом. Травмированы 10 человек и погибла одна пенсионерка. Правоохранительными органами было возбуждено 17 уголовных дел по фактам уничтожения лесных насаждений и имущества граждан вследствие пожаров, а также одно дело по факту причинения смерти по неосторожности.