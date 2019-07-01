Киев, , 16:38 — REGNUM

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявляет, что он «просто поражен» желанием президента Зеленского и его команды якобы конструктивно сотрудничать с парламентом нынешнего созыва.

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил на согласительном совете руководителей Рады и глав парламентских фракций сегодня, 1 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

До этого представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заверил Парубия, что несмотря на все последние конфликтные ситуации, президент Владимир Зеленский настроен на конструктивное сотрудничество с парламентом — и «уже продемонстрировал это».

«Мы просто поражены… желанием конструктивно сотрудничать с Верховной Радой. Поскольку, к сожалению, с первых дней мы в публичных выступлениях (самого Зеленского и его команды) мы слышали «вруны» и другие оскорбительные слова», — заявил на это спикер.

Парубий заявил, что сотрудничество возможно, выразив надежду, что оно «будет выглядеть путем консультаций и согласований, а не путем шантажа и пренебрежения к высшему законодательному органу государства».

ИА REGNUM напоминает, что сразу же на своей инаугурации 21 мая президент Зеленский объявил о роспуске нынешнего состава Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. С этого момента отношения президента и Рады зашли в тупик — парламент не поддерживает ни один из законопроектов главы государства. Последний масштабный конфликт касается назначения главы МИД — несмотря на то, что за внешнюю политику отвечает президент, Рада не дает ему возможности сменить главу дипломатии.

В июне в специальном обращении Зеленский «поблагодарил» депутатов Верховной Рады за то, что они своими действиями доказывают обоснованность решения о роспуске.

«Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете: решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой. Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — сказал президент.