Киев, , 16:17 — REGNUM

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины не проводило обысков в офисе телеканала «Прямой», заявила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, сообщило 1 июля информационное агентство «Укринформ».

"Следователи ГБР не проводят там сегодня выемку документов и обыски», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов опубликовал информацию, якобы ГБР проводит выемку документов телеканала в рамках расследования одного из дел.

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