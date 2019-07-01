Анкара, , 15:57 — REGNUM

Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар на встрече с греческим коллегой Евангелосом Апостолакисом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что Турция не откажется от своих прав и интересов в Эгейском и Средиземном морях. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар указал на необходимость урегулирования существующих разногласий на основе принципов добрососедства, мира и дружбы и в соответствии с общепризнанными нормами международного права. Он подчеркнул также недопустимость односторонних провокационных действий и заявлений относительно ситуации в регионе Восточного Средиземноморья. В ходе беседы стороны выразили свое удовлетворение переговорами, прошедшими между делегациями оборонных ведомств двух стран касательно развития сотрудничества в Эгейском море. На них, в частности, была отмечена важность продолжения подобных контактов в будущем.