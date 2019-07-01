Маноквари, Индонезия, , 16:14 — REGNUM

Движение за освобождение Западного Папуа, которое правительство Индонезии называет сепаратистским формированием, создало новую армию, сообщает Sindonews.

Лидер движения Бенни Венда заявил, что впервые три фракции, которые боролись с индонезийскими военными в провинции Папуа, объединились, чтобы сформировать новые силы под единым командованием.

Издание отмечает, что новая армия получила название «Армия Западного Папуа».

«Мы приветствуем любую помощь, которая поможет нам добиться освобождения. Индонезия больше не может клеймить нас как сепаратистов или преступников. Мы являемся законным государством, военно-политической единицей», — заявил Бенни Венда 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Национальной освободительной армии Западного Папуа Себби Самбом заявил, что в настоящее время десятки детей-солдат в возрасте от 15 до 18 лет сражаются в различных регионах Папуа.

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