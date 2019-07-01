Анкара, , 16:12 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке, говоря о реализации проекта по истребителям 5 поколения F-35, сообщил, что Турция уже выплатила США 1,4 миллиарда долларов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мы получили 4 истребителя F-35, произведенных нашими совместными с американцами усилиями. Турция ожидает получить еще 116 таких истребителей».

Турецкий лидер продолжил: «Оплата за них вносится в соответствии с оговоренным распорядком, и все выплаты уже произведены. Некоторые прозвучавшие в США заявления не совпадают с позицией президента Дональда Трампа. Считаю, что это не станет препятствием для наших двусторонних отношений, и мы будем решительно следовать в этом направлении».