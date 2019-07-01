Анкара, , 16:11 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке прокомментировал вопрос приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Он, в частности, заявил: «Контракт с Россией на закупку ЗРК С-400 находится на стадии поставки. Контракт на стадии поставки расторгнуть нельзя. Подобный шаг неприемлем для такой страны, как Турция. Во времена президентства Обамы Турция сделала попытку приобрести в США ЗРК Patriot. К сожалению, они не поддержали нашу инициативу».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что, в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос возможных санкций, и глава американского государства заверил, что этого не произойдет. Турецкий лидер добавил: «Помимо приобретения российских С-400, Турция в настоящее время закупает в США самолеты Boeing компании Lockheed Martin. Речь идет о приобретении 100 самолетов. В мире, где существует свободная рыночная экономика, необходимо делать шаги в соответствии с ее критериями. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что Турция является стратегическим партнером США. Никто не может нарушать суверенные права Турции, и все об этом знают».