Анкара, , 16:10 — REGNUM

Министерство обороны Турецкой Республики заявило, что Сирийская арабская армия Башара Асада вновь подвергла артиллерийскому обстрелу район расположения наблюдательного пункта номер 10 Вооруженных сил Турции на южной оконечности зоны деэскалации в Сирии. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении сказано: «В районе Завийе, где дислоцируются турецкие наблюдатели, были зафиксированы разрывы 3 артиллерийских снарядов. Обстрел велся с позиций армии Асада. Материального ущерба и пострадавших нет». Об инциденте незамедлительно проинформировали российскую сторону, благодаря чему обстрел был прекращен. В Министерстве обороны Турции отметили: «Турецкая армия приняла все контрмеры и была готова решительно ответить на обстрелы. Ситуация тщательно отслеживается».

Напомним, что данный инцидент не является первым в своем роде. Ранее Вооруженные силы Турции наносили ответный массированный удар по частям армии Башара Асада, обстрелявшим турецких наблюдателей в районе Завийе. В результате минометного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта номер 10 уже погиб один турецкий военнослужащий, трое получили ранения и были эвакуированы в Турцию для лечения.