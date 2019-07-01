Анкара, , 16:10 — REGNUM

Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар, комментируя угрозы сторонников ливийского генерала Халифы Хафтара, заявил, что Турция даст жесткий и решительный отпор на любые враждебные действия в свой адрес. Он подчеркнул: «Турция прилагает усилия по обеспечению мира и безопасности в Ливии. На этом фоне любой враждебный шаг или выпад в наш адрес получит самый жесткий отпор. Хотелось бы отметить, что мы предприняли в данной связи все необходимые меры».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил, что Турция уважает целостность, суверенитет и интересы Ливии, выступая за достижение общенационального согласия в этой стране. Он сообщил, что Турция также приветствует усилия ООН по устранению разногласий между ливийцами. Напомним, что представитель армии генерала Хафтара Ахмед Бузейд аль-Мисмари, комментируя потерю контроля над городом Гарьян к югу от Триполи, назвал все турецкие объекты в Ливии враждебными и пригрозил нанести по ним удар.