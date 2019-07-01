Анкара, , 16:10 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями турецкой диаспоры Японии в городе Нагоя заявил, что Турция не делает различий в борьбе с террористическими организациями. Он подчеркнул: «Для Турции преступная организация Фетхуллаха Гюлена так же опасна, как террористы Рабочей партии Курдистана и Революционной народно-освободительной партии-фронта. Все эти организации — разные стороны одной медали».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в Японии все еще действуют образовательные учреждения и неправительственные организации, связанные с террористами Гюлена. Турецкий лидер продолжил: «Турция не позволит сторонникам кровавой организации Гюлена очернить ее международный имидж. Призываю представителей диаспоры поддержать усилия по борьбе с этой опасной преступной структурой». Он добавил, что Турция может вскоре открыть генеральное консульство в Нагое.