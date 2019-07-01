Каракас, , 16:13 — REGNUM

На 49-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Американских Государств приняла резолюцию с требованием скорейшего проведения «свободных» выборов в Венесуэле. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

В резолюции содержится призыв к «скорейшему проведению свободных, честных, прозрачных и легитимных выборов» в Венесуэле. За резолюцию проголосовали 19 государств, против — 8, воздержались 6.

Государства, принявшие данный документ, подтвердили, что признают делегацию Хуана Гуайдо в качестве официальных представителей Венесуэлы «до проведения новых выборов». Государства, проголосовавшие «против», среди них — Мексика, Боливия, Уругвай и Никарагуа, выразили поддержку действующему правительству Николаса Мадуро.