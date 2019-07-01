Берлин, , 15:58 — REGNUM

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал освободить арестованную в Италии соотечественницу Каролу Ракете, капитана судна неправительственной организации Sea-Watch 3. Сообщения в поддержку Ракете опубликованы в официальном микроблоге министра в Twitter.

«С нашей точки зрения, концом разбирательства в соответствии с верховенством закона может быть только освобождение Каролы Ракете. Я еще раз объясню Италии. На европейском уровне: торги о распределении беженцев недостойны и должны завершиться», — написал Маас 1 июля.

«Спасение человеческих жизней является гуманитарной обязанностью. Спасение на море не должно быть криминализировано. Долг итальянской юстиции — как можно быстрее объяснить обвинения», — написал он в день задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, 31-летняя Карола Ракете была арестована властями Италии 29 июня в порту острова Лампедуза. Ей вменяют в вину содействие нелегальной миграции и незаконное вторжение в итальянские воды. На ее судне Sea-Watch 3 вопреки запрету властей на итальянский берег доставлены 53 мигранта, взятые на борт 12 июня в ливийских водах.

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