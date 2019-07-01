Мехико, , 16:13 — REGNUM

Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор объяснил причину своего отсутствия на Саммите «Большой двадцатки», прошедшего в Осаке, Япония. В качестве извинения за отсутствие политик направил премьер-министру принявшей Саммит страны Синдзо Абэ письмо, опубликованное в Сети главой мексиканского МИДа Марсело Эбрардом. В этом же письме он подчеркнул важность проблемы миграции. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

В послании Лопес Обрадор объяснил: «Перед Мексикой стоят вызовы, на которые необходимо срочно реагировать, вызовы, требующие моего внимания и пребывания в стране». В качестве одного из таких вызовов политик назвал, в первую очередь, проблему миграции.

«В настоящее время из всех глобальных проблем наиболее остро стоит проблема миграции. Мы считаем, что выбор в пользу сотрудничества во имя развития намного более конструктивен, чем закрытие границ или использование силы», — написал мексиканский президент в письме для Абэ.