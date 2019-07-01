Богота, , 16:16 — REGNUM

Верховный суд Колумбии назначил на 9 июля слушание по делу одного из бывших лидеров повстанческой группировки ФАРК, в настоящее время депутата колумбийского Конгресса, — Хесуса Сантрича. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

Сантрича обвиняют в участии в преступном сговоре, в результате которого в период с июня 2017 по апрель 2018 г. в США было отправлена 10-тонная партия кокаина. «Депутат Конгресса Сеуксис Паусьяс Эрнандес, более известный как Хесус Сантрич, обязан явиться в суд 9 июля сего года <…> на открытый процесс по делу о его причастности к наркотрафику», — сообщили в Верховном суде.

Ранее США уже потребовали у колумбийских властей экстрадировать Сантрича.