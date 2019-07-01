Богота, , 16:22 — REGNUM

Президент Колумбии Иван Дуке объявил о введении 26 новых мер по защите бывших повстанцев группировки ФАРК (испанская аббревитатура; «Революционные вооружённые силы Колумбии»). Одна из них — создание при Министерстве обороны страны элитного военного корпуса по расследованию угроз в адрес бывших партизан. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

«Мы принимаем эти меры, поскольку, если серьёзно, мы взяли на себя задачу — успешно реинтегрировать в мирную жизнь бывших боевиков ФАРК», — заявил президент во время выступления в муниципалитете Бельо.

По данным ФАРК, трансформировавшейся в соответствии с мирным соглашением 2016 г. в политическую партию, с ноября 2016 г. были убиты 135 бывших повстанцев.