Сан-Сальвадор, , 16:23 — REGNUM

Новый президент Сальвадора Найиб Букеле официально подтвердил, что его страну и Китай связывают полные дипломатические отношения. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«На сегодняшний день мы имеем дипломатические отношения с Китаем, они имеют полноценный характер, они официально установлены», — заверил Букеле. Ранее, ещё до вступления в президентскую должность, нынешний глава государства предупреждал, что оценит дипотношения с КНР, установленные предыдущим правительством.

Сальвадор и Китай установили дипломатические отношения 21 августа 2018 г. после того как правительство центральноамериканской страны разорвало их с Тайванем, который Китай считает своей провинцией. В мае 2019-го в Пекине было открыто сальвадорское посольство.

Букеле признал КНР второй экономической и технологической державой мира. Сальвадор рассчитывает на привлечение китайских инвестиций в национальную экономику.