Москва, , 15:40 — REGNUM

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не обладает информацией об отставке первого заместителя главы Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова.

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«Никак не могу вам пояснить», — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Псков отметил, что пока официальных бумаг или указа на этот счёт он не видел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об отставке. Кроме того, оставить должность решил и генерал-лейтенант Сергей Милейко, который занимался тыловыми вопросами в качестве заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.

По данным «Коммерсанта», предполагаемый уход генералов связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии.