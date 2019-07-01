Симферополь, 1 июля 2019, 15:37 — REGNUM
Работа по оценке ущерба, который Украина нанесла Крыму, в дальнейшем приведёт к признанию российского статуса полуострова. Такое мнение 1 июля на своей странице в Facebook высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Госсовета РК Ольга Виноградова заявила, что украинское государство нанесло Крыму ущерб на миллиард рублей, после его воссоединения с Россией.
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