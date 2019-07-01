Симферополь, , 15:37 — REGNUM

Работа по оценке ущерба, который Украина нанесла Крыму, в дальнейшем приведёт к признанию российского статуса полуострова. Такое мнение 1 июля на своей странице в Facebook высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Результаты работы по определению нанесённого Крыму ущерба обязательно будут представлены мировой общественности. Это станет ударом по имиджу «жертвы агрессии», который киевская власть старательно создаёт на Западе. И конечно, это поможет гражданам западных стран понять мотивы, которыми руководствовались крымчане, голосуя за воссоединение с Россией, а значит, будет способствовать международному признанию результатов мартовского референдума 2014 года», — полагает Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Госсовета РК Ольга Виноградова заявила, что украинское государство нанесло Крыму ущерб на миллиард рублей, после его воссоединения с Россией.

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