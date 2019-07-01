Вильнюс, , 15:36 — REGNUM

Лукишская тюрьма, находящаяся в самом центре столицы Литвы, официально прекратила свою деятельность, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 июля. Все 700 заключённых переведены в другие места заключения в Литве, а старинный комплекс зданий планируют передать государственному Банку имущества с целью последующей продажи, объявили сегодня в министерстве юстиции Литвы.

При этом внешний облик старинного комплекса зданий нельзя будет изменять. Комплекс был построен ещё в 1901—1904 годах и сегодня имеет статус культурного наследия. О том, что его следует переоборудовать, например, в элитную гостиницу или в другой общественный объект, в Литве говорят уже не одно десятилетие, а в последний раз тюрьму хотели перенести в 2015 году. Правда, тогда, как и в предыдущие разы, план остался только на бумаге.

Общая площадь комплекса из шести зданий (в том числе и исторической православной церковью Николая Чудотворца) составляет более 20 тыс. квадратных метров.

Лукишская тюрьма расположена в самом центре Вильнюса, рядом с центральным проспектом столицы Литвы, проспектом Гедиминаса, зданием парламента, Конституционного суда, различных министерств.

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