Москва, , 15:32 — REGNUM

Уголовное дело в отношении основателя, владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова находится в поле зрения президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 1 июля журналистам.

Песков уточнил, что президент обратил внимание на ситуацию вокруг «Рольфа», так как ему был задан вопрос на эту тему. Вероятно, ознакомиться с материалами о деле Путин не успел, однако нет сомнений, что он запросит всю нужную ему информацию, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня стало известно об обысках в офисах компании «Рольф» — крупнейшего в России автодилера. В отношении основателя и других руководителей «Рольфа» возбудили уголовное дело о выводе средств за рубеж. Вопрос об этом деле был задан Путину 29 июня на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке. Путин тогда признался, что не успел узнать, что именно произошло.

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