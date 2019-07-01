Киев, , 15:29 — REGNUM

В окружении президента Зеленского нет какого-то глобального плана, все действия команды нынешнего главы украинского государства эмоциональны.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 1 июля.

Богдан заявил, что Служба безопасности при предыдущем президенте (Петра Порошенко) все время писала фантастические доклады о том, что мы (команда Зеленского, очевидно, речь о периоде предвыборной президентской кампании — ред.) будем делать, и никогда не угадывала.

«Потому что мы сами не знаем, что мы будем делать. С утра что-то произошло, в обед мы посоветовались, в пять часов выпустили ролик, или выступление, или что-то сказали. С этим невозможно бороться, когда ты не можешь залезть в голову человека, который сам не знает, что он будет делать. Это эмоциональная кампания, а не стратегическое планирование», — заявил глава Офиса Зеленского.

Богдан не дал прямого ответа на вопрос, на какой результат рассчитывает партия Зеленского «Слуга народа» по итогам досрочных парламентских выборов 21 июля.

Журналист предложил, что политическая сила не возьмет единоличное большинство в Раде, на что чиновник ответил:

«И выборы президента не должны были выиграть… Кого-то «на борт», наверное, надо будет брать (договариваться о создании парламентской коалиции — ред.), а, может, и не надо будет».

Заявление Андрея Богдана об отсутствии глобального плана у команды Зеленского уже обсуждают эксперты, в основном — критически.

В частности, политолог Олеся Яхно считает отсутствие программы и стратегического планирования «опасным».

»Допускаю, что это может быть отговоркой (при отсутствии реального долгосрочного плана) для реализации корпоративных планов/интересов (бизнесовых, прежде всего) узких групп», — отмечает она.

Эксперт Дмитрий Марунич отмечает, что в этом случае политика нужно понимать, как сказано.

«Сказал глава Офиса президента Украины Богдан, что нет плана у команды Зеленского, так его и нет. Вроде и так понятно было. Открыл Америку, точнее оттуда этот план и подвезут», — иронизирует он.

ИА REGNUMнапоминает, что досрочные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.