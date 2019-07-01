Симферополь, , 15:27 — REGNUM

Киев должен ответить за аннексию и многолетнее разграбление Крыма, за нарушение прав крымчан, блокады и терроризм. Об этом 1 июля на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя работу экспертной группы парламента республики по подсчёту ущерба, нанесённого российскому полуострову Украиной.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Киев должен ответить за аннексию, за разграбление полуострова, за нарушение прав крымчан, за блокады и терроризм. Значительная часть средств в рамках федеральных и региональных программ до сих пор тратится на преодоление разрухи, доставшейся нам в наследство от Украины», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссию по подсчёту ущерба, который Крыму нанесла Украина, сформировали в марте 2019 года после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил взыскать компенсации за 25-летную аннексию российского полуострова. По данным крымских депутатов, сумма упущенных выгод российского полуострова за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллионов рублей.

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