Вильнюс, , 15:27 — REGNUM

Литовские СМИ, продолжая описывать появившуюся с сегодняшнего дня, 1 июля, возможность для граждан Литвы посещать Калининградскую область по бесплатным электронным визам, публикуют негативные отклики о новом порядке.

Литовский национальный вещатель LRT цитирует слова лектора Института международных отношений Вильнюсского университета Витиса Юркониса, который не советует литовцам посещать Калининградскую область.

«Для серьёзных шагов быть более открытыми к России, доверия к России слишком мало, а угроз значительно больше. Мало того, самое большое препятствие в крымских санкциях и из-за этого те разговоры, которые были больше пяти лет назад, о безвизовом режиме, я думаю, что серьёзных изменений на этом фронте не будет. В России точно не предвидится просветлений для серьёзных разговоров в этом направлении», — комментируя новый порядок проезда в Калининградскую область, заявил Юрконис.

Депутат Сейма Литвы от консерваторов Лауринас Кащюнас и вовсе заявляет, что возможный поток туристов из Литвы в российский регион будет использован для «вербовки новых шпионов».

«Начиная от присоединения к сетям WiFi, если на твоём устройстве есть какая-то секретная информация, что-то чувствительное, до поведения в общественных местах, где, возможно, против тебя будут использованы определённые твои решения. Мы знаем, что попытки вербовать наших должностных лиц постоянные, системные и учащающиеся», — заявил политик.

Литовский национальный транслятор подчёркивает, что поток литовцев в Калининградскую область постоянно снижается. Ещё в 2016 году в год в российский регион приезжало порядка 200 тыс. граждан Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с сегодняшнего дня, 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФмогут граждане 53 стран. С полным списком стран можно ознакомиться здесь.

Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течении четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит 8 дней.

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