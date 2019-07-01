Вильнюс, , 15:21 — REGNUM

Во время внеочередного заседания Европейского совета в Брюсселе, который стартовал 30 июня, не были избраны главы ключевых институтов Евросоюза, а заседания перенесены в том числе и на вторник, 2 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 июля.

Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая завершит свой срок полномочий в этой должности 12 июля, судя по всему, рассчитывает побороться за пост главы Европейского совета, которым сейчас руководит бывший премьер Польши Дональд Туск. Ранее сама Грибаускайте и её окружение не комментировали такие амбиции уходящего президента Литвы, однако в СМИ, в том числе и западных, Грибаускайте неоднократно упоминалась как один из возможных кандидатов.

В том числе из-за того, что Европейский совет ещё никогда не возглавляла женщина. Пресс-служба Грибаускайте перед внеочередным саммитом глав ЕС косвенно подтвердила, что президент Литвы нацелена на одну из руководящих должностей в ЕС, подчеркнув именно гендерный фактор.

«Глава Литвы подчеркнула, что процесс выдвижения сильно затруднен тем, что до сих пор страны руководствовались только критерием принадлежности кандидата к той или иной политической партии. Тем временем необоснованно забывают о других предусмотренных в Лиссабонском договоре критериях, таких как географический и демографический аспект, гендерный баланс», — говорится в сообщении пресс-службы Грибаускайте накануне заседания в Брюсселе.