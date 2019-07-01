Цхинвал, , 15:19 — REGNUM

В районах Южной Осетии проходит замена голых проводов на изолированные и старых деревянных опор на железобетонные, а также установка электросчетчиков на фасадах домов абонентов. Работы проводятся в тех селах, где электролинии более всего пришли в негодность. Об этом сообщает ИА «Рес».

Все мероприятия осуществляются республиканским ГУП «Энергоресурс — Южная Осетия» в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия в 2018−2019 гг. В 2018 г. работы проводились в Дзауском и Ленингорском районах республики, в 2019 г. электросети меняют в Знаурском и Цхинвальском районах. По словам заместителя генерального директора РГУП «Энергоресурс-ЮО» Анатолия Габараева, намеченные работы будут завершены до конца октября.

Как отметил А. Габараев, с прошлого года по сегодняшний день заменено более 1000 опор линий электропередач. Железобетонные столбы предприятие закупает на местном заводе строительных изделий. Однако завод не успевает обеспечивать энергетиков нужным количеством опор и, по всей видимости, придется частично завозить этот материал из России, где «Энергоресурс-ЮО» приобретает кабели и электросчетчики.