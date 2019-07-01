Париж, , 15:21 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон вернется во вторник утром 2 июля в Брюссель (Бельгия) для продолжения работы Европейского совета, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Пребен Аманн, пресс-секретарь председателя Европейского совета Дональда Туска объявил 1 июля, что работа совета приостановлена и продолжится 2 июля.

Известно, что главы европейских государств и правительств встретились в Брюсселе 30 июня, чтобы попытаться решить, кто будет следующим председателем Европейской комиссии, Европейского совета и Верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам. Утром 1 июля лидеры возобновили свое пленарное заседание после ночи обсуждений, но не пришли к компромиссу.

«Мы закончили этот день провалом, это очень плохой имидж для совета и Европы», — отметил Эммануэль Макрон, выразив сомнение, что соглашение будет достигнуто 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее саммит лидеров ЕС в Брюсселе был приостановлен из-за того, что лидеры стран — членов союза не могут согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии.

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