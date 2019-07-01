Львов, Украина, , 15:12 — REGNUM

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими русофобскими выходками, решила баллотироваться в Верховную раду по мажоритарному округу № 117. Об этом она сообщила 1 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Моя мечта — сделать украинцев счастливыми, а Украину украинской», — рассказала Ницой ресурсу Galinfo.

По её словам, предыдущая власть не сделала ничего, чтобы сделать украинизацию необратимой.

«Я знаю, как это сделать при помощи законодательных и нормативных инструментов… Я рассчитываю именно на львовян, которые во все времена ставили национальные интересы превыше всего», — подчеркнула Ницой.

Напомним, ранее Ницой потребовала запретить публичное воспроизведение российской музыки на Украине.

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