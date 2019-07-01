Астрахань, , 14:57 — REGNUM

Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») 1 июля подал документы о выдвижении в качестве кандидата на пост губернатора Астраханской области в порядке самовыдвижения, сообщил портал «Астрахань-24».

Олег Шеин Duma.gov.ru

Как ранее рассказал сам Шеин на своей странице в Facebook, на заседании президиума партии «Справедливая Россия» 27 июня его кандидатуру на пост губернатора Астраханской области не согласовали. «За» проголосовали четыре человека, включая самого Шеина, «против» — один, еще девять членов президиума воздержались. Однако региональное отделение партии поддержало решение Шеина участвовать в выборах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Астраханской области состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

За губернаторское кресло также собираются бороться депутат Госдумы Николай Арефьев (КПРФ), врио губернатора Игорь Бабушкин (самовыдвижение), менеджер Зинаида Болтик (самовыдвижение), безработный шоумен Григорий Галямов (самовыдвижение), пенсионер Игорь Гурбо (самовыдвижение), замдиректора «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Герман Даниленко (самовыдвижение), безработный Дмитрий Еминцев (самовыдвижение), торговый представитель ООО ПКФ «Союзтелекабель» Андрей Иванцов («Партия социальных реформ»), бизнесмен Александр Михайлов (самовыдвижение), бизнесмен Кубай Нуехов (самовыдвижение), безработный Максим Соколов (самовыдвижение), пенсионер Сергей Сычев («Партия пенсионеров») и депутат Астраханской облдумы Тимофей Щербаков (ЛДПР).

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