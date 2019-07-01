Киев, , 14:56 — REGNUM

Рассмотреть вопрос о привлечении главы МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности поручил премьер-министру Владимиру Гройсману президент страны Владимир Зеленский. Сообщение об этом опубликовано на сайте украинского лидера.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава президентской администрации Андрей Богдан пояснил, что вопрос касается ноты МИД России, о которой Климкин не сообщил Зеленскому. В ноте российская сторона указала на возможные способы освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

В обращении Зеленского говорится, что Клмкин «лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере», а потому необходимо «поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства» в отношении министра.

Богдан при этом назвал неприемлемой для Киева предложенную Москвой процедуру, однако допустил, что стороны могут найти компромисс в процессе переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский раскритиковал Климкина и его ведомство за отправленный без ведома президента ответ российской стороне на ноту, полученную 25 июня и касающуюся украинских моряков.

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