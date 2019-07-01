Фритаун, , 15:47 — REGNUM

Суд Экономического сообщества западноафриканских государств (Ecowas) в четверг, 4 июля, рассмотрит иск двух правозащитных организаций о снятии запрета на посещение школ беременными девочками в Сьерра-Леоне. Запрет лишил тысячи из них права завершить обучение, передает The Guardian.

Иск был подан местными правозащитными организациями «Equality Now» и «Women Against Violence and Exploitation Society». Правозащитники обвинили правительство Сьерра-Леоне в нарушении прав беременных школьниц. Слушания по делу пройдут в Нигерии.

По информации издания, этот иск станет «последней мерой» правозащитников после того, как предыдущие попытки в судебном порядке убедить правительство Сьерра-Леоне снять запрет потерпели неудачу.

В случае успеха дело может повлиять на ситуацию и в других странах, которые запрещают беременным девочкам посещать школу, включая Танзанию и Экваториальную Гвинею.

Всплеск беременностей школьниц произошел в Сьерра-Леоне после вспышки лихорадки Эбола. Многие девочки осиротели и оказались чрезвычайно уязвимыми. Некоторые стали жертвами насилия.

«Некоторые были изнасилованы, потому что их опекуны и родители умерли. Некоторые занимались сексом, чтобы обеспечить свои семьи, в том числе и потому, что их родители умерли», — сказала Джуди Гитау из организации «Equality now».

По ее словам, когда школы были вновь открыты для посещения после вспышки Эболы, правительство запретило беременным девочкам посещать занятия, чтобы тем самым защитить «невинных девушек» от плохого влияния.

Активисты говорят, что запрет лишает права на образование людей, которые, как признает само государство, являются жертвами преступлений.