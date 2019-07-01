Москва, , 14:49 — REGNUM

Российские артисты, которые планируют выступать с концертами в Грузии, должны подумать о своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Наши артисты в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно», — отметил официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что со стороны официального Тбилиси пока не последовало осуждения тех, кто пытался напасть на российского парламентария Сергея Гаврилова.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, отвечая на вопрос о готовности властей Грузии гарантировать безопасность российских граждан, заявил, что юридические гарантии безопасности граждан России в Грузии уже есть. Он отметил, что, согласно статистике, за последние пять лет в Грузии не было ни одного происшествия с российскими туристами.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня столицу Грузии захлестнула волна протестных акций. Формальным поводом для них стала «оккупация» кресла председателя парламента депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП.

На фоне протестов в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией. В этот срок все российские туристы должны быть вывезены с территории этой страны.

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