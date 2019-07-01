Черкесск, , 14:42 — REGNUM

Центризбирком России согласился с отказом в регистрации на выборы в парламент Карачаево-Черкесии регионального отделения «Партии Возрождения России». В ходе рассмотрения рабочей группой жалобы на постановление избирательной комиссии республики от 21 июня 2019 года было принято решение оставить ее без удовлетворения, сообщили ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе ЦИК РФ.

Напомним, ранее избирком Карачаево-Черкесии принял решение о недопуске к парламентским выборам «Партии Возрождения России». В документах, представленных в ЦИК, были выявлены нарушения. Так, список кандидатов от партии в состав Народного собрания республики подписал не руководитель аппарата партии, а руководитель президиума центрального совета организации. Еще одно нарушение было связано с регламентом проведения внеочередного собрания регионального отделения.

После отказа руководство отделения «Партии Возрождения России» объявило о том, что намерено подать жалобу в Центризбирком РФ, Следственный комитет РФ и президенту РФ Владимиру Путину.

Стоит отметить, что ранее получило отказ в регистрации на выборы в Народное собрание Карачаево-Черкесии также местное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Читайте также: Две партии не допущены к выборам в парламент Карачаево-Черкесии

Напомним, выборы в парламент Карачаево-Черкесии шестого созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Будут избраны 50 депутатов.